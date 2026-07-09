Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde 7 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Leventerler (45) idaresindeki, içinde yolcu bulunmayan 01 M 0568 plakalı dolmuş, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen Elsun ağır yaralanırken, dolmuş şoförü Leventerler durmayarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümmü Elsun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Kazadan sonra izini kaybettirmeye çalışan sürücü Mehmet Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyette yapılan alkol muayenesinde Leventerler'in kaza esnasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım" şeklinde konuştu.
EHLİYETİNE EL KONULDU VE PARA CEZASI KESİLDİ
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp birimine götürülen Leventerler, buradaki ifadesinde gazetecilere, "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım" iddialarında bulundu. Adliyeye sevk edilen Mehmet Leventerler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, Leventerler'e 'Alkollü araç kullanma' ve 'Olay yerini terk etme' suçlarından toplam 100 bin lira idari para cezası uygulandı.