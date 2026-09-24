Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Gehlaur köyünde yaşayan Manjhi, 1960 yılında başladığı çalışmada herhangi bir iş makinesi kullanmadı. Kayaları yıllarca elindeki çekiç ve keskiyle parçalayan Manjhi, dağın içinden insanların kullanabileceği 110 metre uzunluğunda, 9,1 metre genişliğinde ve 7,7 metre derinliğinde bir geçit oluşturdu.

DAĞI NEDEN TEK BAŞINA YARMAYA BAŞLADI?

Manjhi'nin bu kararı almasında eşi Falguni Devi'nin ölümü etkili oldu. Eşinin, köy ile en yakın sağlık hizmetleri arasındaki uzun mesafe nedeniyle zamanında tıbbi müdahaleye ulaşamadığı belirtildi. Bunun ardından Manjhi, bölge sakinlerinin dağın çevresini dolaşmak zorunda kalmadan karşı tarafa ulaşabileceği doğrudan bir geçit açmaya karar verdi. Dağ nedeniyle çevrede yaşayanların Gaya bölgesindeki farklı noktalara ulaşabilmek için uzun mesafeler katetmesi gerekiyordu. Manjhi de ulaşımı kısaltmak amacıyla kayaları parçalamaya başladı.

22 YIL BOYUNCA ÇEKİÇ VE KESKİ KULLANDI

1960 yılında başlayan çalışma 22 yıl boyunca devam etti. Manjhi, ağır iş makineleri yerine çekiç ve keski kullanarak kayaları parça parça kırdı. Yıllar süren çalışmanın sonunda dağın içerisinde 110 metre uzunluğunda bir geçit ortaya çıktı. Açılan yol yaklaşık 9,1 metre genişliğe ve 7,7 metre derinliğe ulaştı. Böylece bölge sakinleri dağın çevresinden dolaşmak yerine açılan geçidi kullanarak diğer tarafa ulaşmaya başladı.

55 KİLOMETRELİK YOL 15 KİLOMETREYE İNDİ

Bihar Hükümeti Turizm Departmanı'nın aktardığı bilgilere göre Manjhi'nin açtığı geçit, Atri ile Wazirganj arasındaki ulaşım mesafesini önemli ölçüde kısalttı. Daha önce 55 kilometre olan yolculuk, dağın içinden açılan geçitle 15 kilometreye kadar düştü. Manjhi'nin tek başına yaptığı çalışma böylece iki bölge arasındaki mesafeyi 40 kilometre kısaltmış oldu.

“DAĞ ADAMI” OLARAK TANINDI

Yıllarca tek başına kayaları kırarak yol açması nedeniyle Dashrath Manjhi, “Dağ Adamı” olarak tanınmaya başladı. Çalışması tamamlandıktan sonra açtığı geçit bölgedeki insanların ulaşımında kullanılmaya devam etti. Manjhi, 2007 yılında 73 yaşında hayatını kaybetti. Daha sonra Gehlaur'da adına bir anıt inşa edildi.

22 YIL SONRA DAĞIN İÇİNDEN YOL AÇILDI

Manjhi'nin 1960'ta başladığı çalışma, 22 yılın sonunda tamamlandı. Çekiç ve keskiyle açılan 110 metrelik geçit sayesinde bölge sakinlerinin onlarca kilometre boyunca dağın çevresinden dolaşma zorunluluğu ortadan kalktı ve 55 kilometrelik güzergâh 15 kilometreye indi.