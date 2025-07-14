Gao'nun sosyal medyada kişisel makyaj temizliğine dair yaptığı açıklamalar, kısa sürede gündem oldu. 15 yaşında annesinin rujlarına özenerek makyaj yapmaya başladığını söyleyen kadın, makyaj temizlemeyi "gereksiz bir zahmet" olarak gördüğünü itiraf etti. Her akşam yalnızca yüzünü suyla çalkalayıp makyajın kalıntılarıyla uyuduğunu, ertesi sabah da üzerine yeniden makyaj yaptığını belirten Gao, yıllar boyunca sivilceler dışında büyük bir cilt sorunu yaşamadığını anlattı.

Ancak bu yıl yüzünde başlayan ani bir alerjik reaksiyon sonucu cildi şişti, deformasyona uğradı ve neredeyse tanınmaz hale geldi.

HATA ÜSTÜNE HATA YAPMAYA DEVAM ETTİ

Gao'nun tek hatası yıllarca makyajını temizlememesi olmadı.. Alerjik reaksiyona karşı ilk hareketi de çok konuşuldu. Koreaboo'daki habere göre ciltteki bozulmayı gidermek için bir dermatoloğa başvurmak yerine, güzellik kliniğinde "cilt güçlendirici" bir enjeksiyon yaptıran Gao, bu uygulamanın sonrasında yüzünde mor lekeler oluştuğunu ve bu durumun daha da kötüleştiğini aktardı. Kadın, yayımladığı videoda "Yüzüm kaşınıyor, dışarı çıkamıyorum. Aynaya bile bakamıyorum" sözleriyle yaşadığı fiziksel ve psikolojik zorluğu dile getirdi.

TEK NEDEN MAKYAJ OLMAYABİLİR

Durumun sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından, dermatoloji uzmanları da konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Uzmanlar, bu derece ciddi bir cilt reaksiyonunun yalnızca makyaj kalıntılarından kaynaklanmasının düşük bir ihtimal olduğunu; ucuz ve sahte kozmetik ürünler, bilinçsiz enjeksiyonlar veya steroid kullanımı gibi başka etkenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.