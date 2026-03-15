Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, konuğu Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Önce ev sahibi Santos'la 7'de öne geçti, ardından Hagi 15'te skora dengeyi getirdi: 1-1.
Ev sahibi 59'da Janderson'la tekrar öne geçerken, maçın son anları adeta nefesleri kesti...
ASEN ALBAYRAK YÖNETTİ TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak, Lale Orta'dan sonra 22 yıl aranın ardından Süper Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. Sonuna 11 dakika ilave edilen karşılaşmada son sözü 90+10'da İbrahim Kaya söyledi, maçın sonunda dengeyi sağlayıp skoru tayin etti: 2-2.
Ligin ikinci yarısında 3 puanı unutan İzmir ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, puanı 43'e yükseldi. Son 4 maçını kazanamayan Alanyaspor ise puanını 28'e çıkararak kırmızı hattan iyice uzaklaştı.