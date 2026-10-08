Gelişen teknolojiyle birlikte evlerde elektrikli cihaz kullanımı artarken, yetersiz priz sayısı nedeniyle uzatma kabloları ve çoklu prizler yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak yüksek güçle çalışan cihazların aynı hat üzerinden çalıştırılması, kablolarda ve prizlerde aşırı ısınmaya yol açıyor. Uzmanlar, "Bugüne kadar bir şey olmadı" düşüncesinin büyük risk taşıdığını vurguluyor.

AYNI ÇOKLU PRİZDE İKİ YÜKSEK GÜÇLÜ CİHAZ RİSK YARATIYOR

22 yıllık deneyime sahip elektrik uzmanı David Mingo, evlerde en sık karşılaşılan hatanın çamaşır makinesi ile bulaşık makinesinin aynı uzatma kablosuna veya çoklu prize bağlanması olduğunu belirtiyor.

Çamaşır ve bulaşık makineleri, özellikle su ısıtma ve sıkma evrelerinde yüksek miktarda elektrik gücüne ihtiyaç duyar. İki cihazın aynı uzatma kablosuna bağlanıp eş zamanlı çalıştırılması durumunda, priz ve kablo hattı oluşan yükü karşılayamaz hale gelir. Bu durum bağlantı noktalarında aşırı ısınmaya, izolasyon erimelerine ve sonucunda elektrik yangınlarına neden olabilir.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Elektrik tesisatını ve evi korumak için dikkat edilmesi gereken temel kurallar şunlardır:

Doğrudan Duvar Prizine Bağlayın: Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ısıtıcı gibi yüksek güç tüketen cihazları uzatma kablosu yerine doğrudan uygun duvar prizlerine takın.

Isınma ve Koku Kontrolü Yapın: Kablo, priz veya çoklu prizlerde belirgin bir ısınma, plastik kokusu ya da deformasyon fark ettiğinizde kullanımı derhal durdurun.

Atan Sigortaları Zorlamayın: Sigorta veya kaçak akım rölesi sürekli atıyorsa, kaynağı araştırılmadan sigortayı ısrarla tekrar kaldırmayın.

Eski Tesisatları Kontrol Ettirin: Özellikle eski binalarda bulunan elektrik altyapısını dönemsel olarak uzman bir elektrikçiye kontrol ettirin.