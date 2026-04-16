Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında yer alan ve Fransa’nın denizaşırı toprağı olan 220 bin nüfuslu Yeni Kaledonya’nın hayati ulaşım damarı Air Calédonie, derinleşen finansal kriz ve halk protestolarının ardından iflasın eşiğine geldi.

130’dan fazla küçük adadan oluşan bölgede, yerel halkı temel ihtiyaçlara ve başkente bağlayan tek ulaşım yolu olan havayolu şirketi, Mart ayı sonunda mahkemeye iflas başvurusunda bulunarak yeniden yapılandırma sürecine girdi.

ŞİRKETİ PROTESTO ETMİŞLERDİ

Şirketi bu noktaya getiren süreç, merkezini başkent Nouméa’dan uzak bir noktaya taşıma kararıyla başladı. Bu plana tepki gösteren yerel halkın haftalarca süren havalimanı blokajları ve protestoları, operasyonların durmasına neden oldu.

Nakit rezervleri tükenme noktasına gelen ve 220 çalışanını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalan havayolu için Nouméa Ticaret Mahkemesi devreye girerek mevcut borçları dondurma kararı aldı.

İFLAS KURTULMAK İÇİN SON ŞANS

Yerel savcılık tarafından şirketi kurtarmak için "son şans" olarak nitelendirilen bu yargı süreci, hükümet desteğiyle birlikte uçuşların kısıtlı da olsa yeniden başlamasına imkan tanıyor.

1954 yılında tek bir uçakla kurulan ve bugün dört adet pervaneli ATR-72 uçağından oluşan filosuyla hizmet veren Air Calédonie'nin, bu ek sürede mali dengesini sağlayıp sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Aksi takdirde, bölgedeki uzak ada topluluklarının dünya ile olan tek bağının tamamen kopmasından endişe ediliyor.