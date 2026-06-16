Embrapa Başkanı Silvia Massruhá, 10 Haziran'da Kuzey Kutbu'nda bulunan Svalbard Küresel Tohum Deposu'na kaju, yer fıstığı ve susam gibi stratejik ürünleri içeren 24 yeni genetik örnek teslim etti. Bu sevkiyat, olası iklim krizleri, savaşlar ve salgın hastalıklara karşı küresel gıda arzını güvence altına almayı hedefliyor.

BREZİLYA'NIN REZERVİ 8 BİN ÖRNEĞİ AŞTI

Yapılan son teslimatla birlikte Brezilya'nın 2012 yılından bu yana Svalbard'da depoladığı toplam numune sayısı 8 bini geride bıraktı. Yeni sevkiyat kapsamında kaju, bakla, yer fıstığı, hint fasulyesi ve susam gibi tarımsal açıdan kritik öneme sahip beş temel ürünün varyantları koruma altına alındı.

Kataloglanan her bir örnek, bu ürünlerin tarladaki orijinal türlerinin yok olması durumunda genetik yapının yeniden canlandırılması amacıyla kullanılacak. Seçilen tohumlarda, gıda güvenliğine uygunluk ve zorlu iklim koşullarına adaptasyon yeteneği gibi kriterler esas alınıyor.

KUTUPTA 1,38 MİLYON NUMUNELİK KORUMA ALANI

Norveç'in Svalbard takımadalarında yer alan küresel banka, şu anda 223 ülke ve bölgeden 5 binden fazla türe ait yaklaşık 1,38 milyon tohum örneğini barındırıyor. Bu kapasitesiyle tesis, gezegendeki en büyük tarımsal güvenlik rezervi konumunda bulunuyor.

Söz konusu kasanın temel işlevi, acil tarımsal kullanım için değil, on yıllar boyu sürecek uzun vadeli bir koruma sağlamak olarak belirtiliyor. Çeşitli ülkeler, kendi sınırları içerisindeki biyolojik çeşitliliğin kaybolması riskine karşı bu merkezi bir yedekleme üssü olarak kullanıyor.

BÖLGESEL STOKLAR DA GENİŞLETİLİYOR

Brezilya, uluslararası depolama çalışmalarının yanı sıra yerel genetik rezervlerini de büyütmeye devam ediyor. Ülkenin başkenti Brasília'da bulunan ve Latin Amerika'nın en büyük genetik koruma yapılarından biri olan Embrapa bankasında, kontrollü koşullar altında 1200'den fazla türe ait yaklaşık 126 bin örnek muhafaza ediliyor.

Silvia Massruhá’nın Norveç ziyareti, tohum teslimatının yanı sıra iki ülke arasındaki bilimsel iş birliğinin genişletilmesini de sağladı. Embrapa ile Norveç Biyoekonomi Araştırma Enstitüsü (NIBIO) arasında sürdürülebilir tarım, biyoteknoloji ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik ortak projeleri kapsayan bir niyet mektubu imzalandı.