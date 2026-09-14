Mehmet Emre ÖZTÜRK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘’Yunanistan, girdiği yanlış yoldan dönmeli, Ege adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli’’ dedi. Yunanistan ise bir yandan Ege’de Türkiye’ye ait adacıkları işgal ederken, diğer yandan da uluslararası anlaşmalarla, “Silahsız statüde olması gereken” Ege adalarına silah yığınağı yapıyor. Yunanistan, İsrail Savunma Bakanlığı ile imzaladığı 3,1 milyar euro değerindeki çok katmanlı, ‘Aşil Kalkanı’ hava ve füze savunma ağı projesi ile Türkiye’ye karşı adaları ve anakarasını savunmaya aldı.

İŞGAL EDİYORLAR

Ege’deki Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya adaları, 1923 Lozan Antlaşması ile silahsız ve askersiz olması şartıyla Yunanistan’a verildi. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca da aynı şartla Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, Kerpe, İstanbulya, İleki, Herke, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis Yunanistan’ın oldu.

TABUR VE ALAYLAR VAR

Ancak Atina, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Lipsi, Ahikerya, İleriye, İleki, Kerpe, Kelemez, İstanköy, Kerpe, Rodos, Meis ve Sömbeki’yi silahlandırıldı. Bu 16 adada mekanize tümen ve tugay ile tabur-alay seviyesinde askeri birlikler var. Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos’a havaalanı da inşa edildi, savaş uçakları, ağır silahlar, hava savunma sistemleri helikopterler, SİHA’lar konuşlandırıldı.

TÜRKİYE NE YAPIYOR?

Türkiye, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasını diplomatik kanallardan protesto etti, konuyu BM ve NATO’nun gündemine de getirdi. Yunanistan’ın ihlallerden vazgeçmediği taktirde Ege’deki egemenlik haklarının tartışılacağını bildirdi, ancak sonuç alınamadı. Sadece 12 mil konusunu savaş nedeni sayan ‘’Casus Belli’’ kararı etkili oldu. Dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç bu kararın kaldırılmasını istemiş ve tepki çekmişti.

Yunanistan 2004 yılından itibaren Ege ve Akdeniz’deki adalarımızı da işgal ediyor. İlk işgal edilenler Aydın ve İzmir sınırları içindeki Koyun, Eşek ve Bulamaç adaları oldu. Daha sonra da Sakarcalar, Keçi, Kalolimnoz, Ardacık, Koçbaba, Nergizcik,Hurşit, Fornoz, Gavdos, Gaidhouronisi, Koufonisi, Dhia, Dionisades, Ardıçcık, Marathi, Küçük Çuha, Limoniye, Venedik Kayalıkları ve Pilati Kayalığı işgal edildi.