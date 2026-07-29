Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Çanakkale’nin Ezine ilçesi Çamlıca Köyü Yeltepe Mevkii’nde yapmak istediği S:73614 ve S:73606 numaralı şist ocakları kapasite artışı projesine ilişkin yargı süreci sonuçlandı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile bölge yurttaşlarının açtığı davada Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği “ÇED Olumlu” kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

ÜRETİM 50 KAT ARTIRILACAKTI

Proje kapsamında mevcut şist ocaklarının yıllık üretim kapasitesinin 40 bin tondan 2 milyon tona çıkarılması planlanıyordu.

Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti; çevre, orman, ziraat, maden, jeoloji ve arkeoloji alanlarında yaptığı incelemelerde projenin önemli çevresel riskler taşıdığına dikkat çekti.

23 BİN 833 AĞAÇ KESİLECEK

Bilirkişi raporunda, yaklaşık 49,71 hektarlık orman alanında 23 bin 833 ağacın kesileceği belirtildi. Orman mühendisi bilirkişi, bu büyüklükteki ağaç kaybının orman ekosistemine zarar vereceğini, erozyon riskini artıracağını ve bölgedeki biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Mahkeme de orman alanlarına yönelik bu tespitleri karar gerekçeleri arasında değerlendirdi.

ZEYTİNLİKLER VE TARIM ALANLARI RİSK ALTINDA

Bilirkişi incelemesinde proje alanının çevresinde önemli tarım ve zeytinlik alanların bulunduğu belirlendi.

Raporda, proje alanının 3 kilometrelik çevresinde 2 bin 128 dekar zeytinlik, meyve bahçeleri ve tarım arazileri bulunduğu kaydedildi.

Toz emisyonlarının uzun vadede zeytin ağaçları ve tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtilirken, projenin zeytincilik mevzuatı açısından da sorun taşıdığı vurgulandı.

RAPORDA EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Mahkeme kararında, ÇED raporundaki bazı teknik hesaplamaların yetersiz olduğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda özellikle; toz emisyon hesaplamalarının eksik yapıldığı, aşırı yağışların yaratabileceği risklerin yeterince incelenmediği, patlatma faaliyetlerinin çevresel etkilerinin tam olarak değerlendirilmediği, bölgedeki arkeolojik ve kültürel değerlerin yeterince ele alınmadığı tespitlerine yer verildi.

MAHKEME: ÇED KARARI HUKUKA UYGUN DEĞİL

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, tüm değerlendirmeler sonucunda ÇED raporunun mevcut haliyle yeterli olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Akçansa’nın şist ocakları kapasite artışı projesi için verilen “ÇED Olumlu” kararını iptal etti.

Karara karşı Danıştay’a 15 gün içinde temyiz yolu açık bırakıldı.