İtalyan ağır yük lojistik şirketi Fagioli tarafından yürütülen operasyonda 880 aks hattı, başka bir ifadeyle 3 bin 520 tekerlekten oluşan dev taşıma sistemi kullanıldı. Dev gemi tersane sahasından çıkarılarak özel platformlar üzerinde hareket ettirilirken, operasyon ağır yük taşımacılığı sektöründe bugüne kadar gerçekleştirilen en dikkat çekici projelerden biri olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ AYRI REKOR AYNI OPERASYONDA GELDİ

Operasyonun ilk aşamasında 23 bin 163 tonluk gemi, 880 aks hattı ve 3 bin 520 tekerlekten oluşan sistem üzerinde taşındı. Bu süreçte tekerlekler üzerinde taşınan en ağır gemi rekoru kırılırken, tek bir yük altında kullanılan en yüksek aks hattı sayısına da ulaşıldı. Daha sonra geminin üç ayrı mavnaya aktarılmasıyla üçüncü dünya rekoru da geldi.

Ancak rekorlar bununla sınırlı kalmadı. Nehir kıyısına getirilen gemi, yan yana konumlandırılan üç büyük mavnaya yine tekerlekli taşıma sistemleriyle aktarıldı. Bu aşamada toplam ağırlık 26 bin 900 tona ulaştı ve mavnalara tekerlekler üzerinde yüklenen en ağır yük rekoru da kırılmış oldu.

ABD'NİN İLK ÖZEL RÜZGAR ENERJİSİ GEMİLERİNDEN BİRİ

Dominion Energy tarafından sipariş edilen Charybdis, açık deniz rüzgar enerjisi projelerinde kullanılmak üzere tasarlandı. Dev vinçlerle donatılan gemi, deniz üzerindeki rüzgar türbinlerinin kurulumu sırasında türbin parçalarını taşıyıp monte edebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca ABD'nin deniz taşımacılığına ilişkin Jones Act kurallarına uygun olarak inşa edilen ilk açık deniz rüzgar türbini kurulum gemilerinden biri olarak gösteriliyor.

Operasyonda kullanılan kendinden tahrikli modüler taşıyıcı sistemlerin teorik olarak çok daha büyük yükleri hareket ettirebilecek şekilde tasarlandığı belirtilirken, uzmanlar gerçekleştirilen taşımanın ağır sanayi ve enerji sektörlerinde gelecekte yapılacak benzer projeler için önemli bir referans oluşturduğunu ifade ediyor.