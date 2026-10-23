23 Ekim’de Ay Balık burcunda seyrederken Merkür ile uyumlu bir açı kuruyor. Aynı gün Merkür durağanlaşmaya başlıyor ve hafta sonu itibarıyla retrosuna (geri hareketine) adım atıyor. İletişimde yavaşlama, geçmiş konuların yeniden masaya yatırılması öne çıkıyor.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Arka planda dönen konuşmalar netleşebilir, iç dünyanızda huzur bulabilirsiniz. Merkür retrosu öncesi zihninizi dinlendirmek ve yarım kalan gizli işlerinizi tamamlamak için ideal bir gün.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Sosyal çevrenizden ve dostlarınızdan göreceğiniz manevi destek çok kıymetli. Gelecek planlarınızla ilgili geçmişte bıraktığınız bazı projeleri veya eski arkadaşları yeniden değerlendirebilirsiniz.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Kariyer hayatınızda sezgilerinizle hareket ederek önemli çözümler üretebilirsiniz. Merkür durağanlaşırken iş görüşmelerinde ve iletişimde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Ufkunuzu açacak, manevi ve felsefi konulara merakınızı artıracak bir gün. Eğitim, seyahat veya hukuki süreçlerinizde geçmişten gelen bazı konular tekrar önünüze gelebilir; akışta kalmaya çalışın.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Ortak gelirler, borçlar ve finansal paylaşımlar konusunda sezgileriniz yol gösterici olacaktır. Merkür retrosu öncesinde büyük finansal adımlar atmaktan kaçınmalı, mevcut hesaplarınızı gözden geçirmelisiniz.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda empati ve şefkat ön planda. Merkür durağanlaşırken partnerinizle veya iş ortağınızla geçmişteki konuları tatlılıkla konuşup şifalandırabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Günlük rutinleriniz ve iş ortamınızda akıcı, yumuşak bir enerji var. Sağlığınızla ilgili kontrolleri yapmak, yarım kalan işleri toparlamak ve zihninizi sakinleştirmek için harika bir gün.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve hobileriniz açısından ilham dolu bir gün. Eski bir aşk kapınızı çalabilir ya da eski bir yaratıcı projeyi yeniden ele almak isteyebilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Ev ve aile ilişkilerinizde huzurlu paylaşımlar öne çıkıyor. Ev içinde tadilat, taşınma veya aile büyükleriyle ilgili geçmişten gelen konular Merkür retrosu öncesi tekrar gündeminize gelebilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle iletişiminizde oldukça şefkatlisiniz. Sözleşmeler ve imza gerektiren işlerde Merkür durağanlaştığı için hemen karar vermemek, detayları iki kez incelemek gerekebilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Maddi konular ve özdeğeriniz odak noktanızda. Para akışınızı gözden geçirmek, geçmişteki finansal fırsatları hatırlamak ve bütçenizi retroya hazırlamak için doğru bir gündesiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Ay’ın burcunuzda Merkür ile kurduğu uyumlu açı size büyük bir zihinsel rahatlık ve cazibe veriyor. Kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız; ancak Merkür retrosu döneminde kendi iç sesinize kulak vermek en iyisi olacak.