Ekim ayı, astrolojik yorumlara göre 5 burç için ilişkileri gözden geçirme, geçmişle yüzleşme ve kendini sorgulama dönemi olacak.

Venüs ve Merkür'ün hareketleriyle birlikte bazı burçların duygusal ilişkilerinde ve kişisel kararlarında önemli konular gündeme gelebilir.

Astrologlar, bu ayın özellikle ilişkiler ve öz değerlendirme açısından öne çıktığını belirtiyor. Bu nedenle söz konusu 5 burç için yeni adımlar atmadan önce durup düşünmek ve önceliklerini gözden geçirmek önem kazanıyor.

Acı gerçeklerle yüzleşebilecek 5 burç

1. Akrep: Yılın en kişisel dönemlerinden biri

Venüs ve Merkür'ün Akrep burcundaki hareketleri ve Güneş'in 23 Ekim'de bu burca geçmesi, astrolojik yorumlara göre Akreplerin duygusal dünyasını ön plana çıkarıyor. İlişkilerinde mesafeli davranarak kendilerini koruduklarını düşünen Akrepler, bu dönemde gerçek hislerini gizlemekte zorlanabilir. Çevrelerindeki insanlar, ilişkide ne hissettiklerini ve ne istediklerini daha açık ifade etmelerini bekleyebilir. Özellikle belirsizlikten yorulan kişiler, Akreplerden ilişkilerindeki konumlarını netleştirmelerini isteyebilir.

2. Yengeç: Ev ve geçmişle yüzleşme zamanı

Astrolojik yorumlara göre Venüs'ün geri hareketi, Yengeç burçları için aşk, yaratıcılık ve duygusal bağlar konularını gündeme taşıyabilir. Geçmişte yaşananlara tutunmak veya evini ve alışılmış düzenini dış dünyadan uzaklaşmak için bir sığınak olarak görmek, bu dönemde sorgulanabilir. Yengeçler, geride bırakmakta zorlandıkları kişi ve olaylarla yüzleşmek durumunda kalabilir. Geçmişe bağlı kalmanın kendilerine neye mal olduğunu fark etmeleri, yeni bir başlangıç yapmalarını kolaylaştırabilir.

3. Terazi: Yeni başlangıçlar için acele etmeyin

Terazi burcunda gerçekleşen yeni ay, astrolojide yeni başlangıçların ve kişisel hedeflerin yeniden değerlendirilmesinin simgesi olarak görülüyor, ancak Venüs'ün geri hareketi nedeniyle astrologlar, önemli kararlar konusunda acele edilmemesini öneriyor.

Teraziler için bu dönem, ilişkilerinde kendi ihtiyaçlarına ne kadar yer verdiklerini sorgulamak açısından önem taşıyor. Başkalarını mutlu etmek uğruna kendi isteklerinden vazgeçip geçmediklerini, hak ettiklerinden daha azına razı olup olmadıklarını düşünmeleri gerekebilir. Kendi sınırlarını belirlemek ve karşılıklı dengeyi korumak, ilişkilerinde belirleyici olabilir.

4. Başak: İletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat

Merkür'ün ekim ayının sonlarına doğru geri hareketine başlaması, astrolojik yorumlarda Başak burçlarının iletişim biçimiyle ilişkilendiriliyor. Ayrıntılara önem veren Başaklar, bu dönemde düşüncelerini gereğinden fazla açıklama veya her şeyi kusursuz hale getirmeye çalışma eğiliminde olabilir.

Bu yaklaşım, karar almayı zorlaştırırken bazı işlerin ertelenmesine de neden olabilir. Her ayrıntıyı analiz etmek yerine zaman zaman sezgilerine güvenmeleri ve düşüncelerini daha sade bir şekilde ifade etmeleri, iletişimde yaşanabilecek sorunları azaltabilir.

5. Kova: Eski kimliğiniz artık size uymayabilir

Astrolojik yorumlara göre Plüton'un yön değiştirmesi, Kova burçları için kimlik, kişisel dönüşüm ve değişim temalarını öne çıkarıyor. Bu süreç, Kovaların uzun süredir benimsedikleri tutumları ve başkalarına gösterdikleri yüzü yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.

Kendilerini korumak için oluşturdukları mesafenin veya taktıkları maskenin artık ihtiyaçlarına karşılık vermediğini fark edebilirler. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmek yerine kendi kimliklerini daha açık biçimde ortaya koymaları gerekebilir. Değişimden kaçınmak yerine kendilerini daha özgürce ifade etmeye odaklanmaları, bu dönemi bir içsel değerlendirme fırsatına dönüştürebilir.