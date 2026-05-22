Kocaeli merkezli yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda, internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşları mağdur ettiği belirlenen şüphelilere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 35’i tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Nisan’da “araç kiralama” dolandırıcılığına yönelik projeli soruşturma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, internet arama motorlarına reklam vererek sahte araç kiralama sitelerini üst sıralara taşıdığı belirlendi.

Şüphelilerin, ilanlarda yer alan GSM numaraları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlara kurumsal firma görüntüsü verdiği, ardından kasko, sigorta poliçesi ve depozito ücreti gibi gerekçelerle farklı banka hesaplarına para yatırmalarını sağladığı tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin yalnızca Kocaeli’nde 13 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı, ayrıca farklı illerde de çok sayıda benzer yöntemle vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre suçtan elde edildiği değerlendirilen para trafiğinin yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, suç delillerinin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli merkezli 23 ilde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.