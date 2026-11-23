Koç

Bugün cüzdanına ve sahip olduklarına biraz daha dikkatli bakma zamanı. Karşına çıkan bir konuşma ya da mesaj harcamalar veya değer verdiğin bir konu hakkında fikrini değiştirebilir. Hemen parlamadan önce karşındakinin ne demek istediğini tam duyduğundan emin ol.

Boğa

Ay senin burcunda, yani günün merkezinde sen varsın ama Merkür karşıtlığı yüzünden yakınındaki insanlarla fikir ayrılıkları yaşanabilir. Kendi bildiğini okumak istesen de esnek kalmak işini çok kolaylaştırır. Önce kendi ihtiyaçlarını ve huzurunu ön planda tut.

İkizler

İçine kapanıp biraz kafanı dinlemek isteyebilirsin ama zihnin bugün hiç susmayabilir. Eski bir mesele ya da arkadan dönen bir laf kafanı kurcalayabilir. Her şeyi hemen çözmek zorunda değilsin, biraz gözlemde kalmak sana daha iyi gelir.

Yengeç

Arkadaş çevren ve sosyal planların bugün hareketli ama biraz da sürtüşmeli olabilir. Bir grup içinde söylenen bir söz veya yapılan bir plan seni düşündürebilir. Kime ne kadar alan açtığını tartmak için güzel bir gün.

Aslan

İş, okul veya sorumluluklar konusunda bugün biraz gerginlik hissedebilirsin. Üstlerinle ya da otorite figürleriyle konuşurken kelimelerini özenle seçmek lazım. Haklı olman kadar bunu nasıl dile getirdiğin de bugün çok önemli.

Başak

Bakış açını genişletmek, yeni bir şey öğrenmek veya bir planı büyütmek isterken detaylarda takılabilirsin. Yakın çevrenden ya da iletişimden gelen bir bilgi rotanı hafifçe değiştirebilir. Esnek davranırsan günü çok verimli kapatırsın.

Terazi

Ortak paralar, borçlar, paylaşımlar veya derin duygusal konular bugün masaya gelebilir. İçinde biriktirdiğin bir şeyi dile getirmek isteyebilirsin ama tonunu yumuşak tutmakta fayda var. Güvendiğin konulara odaklanmak seni dengeler.

Akrep

İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda bugün "ben mi, sen mi" dengesi biraz hassas. Karşındaki kişinin sözleri seni hemen tetikleyebilir, o yüzden savunmaya geçmeden dinlemeye çalış. Netleşmek gereken bir konu varsa açık ama sakin konuş.

Yay

Günlük işlerin, rutinlerin ve sağlığınla ilgili konularda bugün tempo biraz karışabilir. Planladığın işlerin arasına son anda başka detaylar girebilir. Kendini çok sıkıştırmadan, en acil olandan başlamak en mantıklısı.

Oğlak

Keyif aldığın şeyler, aşk hayatın veya hobilerinle ilgili güzel bir akış yakalamak istersin ama kafandaki planlar biraz engel çıkarabilir. Bir konuşma veya mesaj romantik ya da yaratıcı bir konuda seni düşündürebilir. Kendine biraz keyif alanı açmayı unutma.

Kova

Ev, aile ve yaşam alanınla ilgili konular bugün gündeminde olabilir. Evde düzen kurmak ya da aile içindeki bir meseleyi konuşmak isterken yanlış anlaşılmalara dikkat et. İç huzurunu bozan küçük detayları büyütmemeye çalış.

Balık

Yakın çevre, kardeşler, kısa yolculuklar ve mesajlaşmalar bugün oldukça yoğun olabilir. Duyduğun bir şeye hemen inanmak yerine teyit etmek işini sağlama alır. Kafanı toparlamak için gün içinde kısa bir mola iyi gelir.