Yeni Yol Grubu, engellilere yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve Engelliler Bakanlığı kurulması da dahil yasal düzenlemelerin yapılması ile engellilerin sorunlarının tespiti için önerge verdi.

Önergeyle ilgili Yeni Yol’dan Selçuk Özdağ, İYİ Parti’den Yasin Öztürk (Denizli), DEM’den Burcugül Çubuk (İzmir), CHP’den Aylin Yaman (Ankara) ve AKP’den Serkan Bayram (İstanbul) konuşma yaptı.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ, MHP'Lİ BAŞKAN BİRLEŞİME ARA VERDİ

Oylamaya geçildiğinde AKP sıraları boş olunca katip üyeler arasında anlaşmazlık çıktı ve elektronik oylama yapıldı. Yeni Yol, İYİ Parti, CHP’nin yanı sıra DEM’li vekillerde önergeye destek olunca araştırma önergesi kabul edildi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

Kabul edilen önergeyle birlikte Meclis’te engellilerin sorunlarını araştırmak üzere komisyon kurulacak. Önerge sahibi Selçuk Özdağ, destek veren vekillere teşekkür ederek, “Biraz önce bir grup önerisi verdik. Bir yandan engellilerin problemlerini araştırmak aynı zamanda bir Engelliler Bakanlığı kurarak, 5 bakanlıkla muhatap olan engellileri tek bir bakanlıkla inşa etmek üzere öneri verdik. Parlamentoda bulunan ve oylamaya katılan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Kurulacak olan Araştırma Komisyonu bir Bakanlık ile taçlanırsa güzel olur” dedi.