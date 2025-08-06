Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde en son 2008-09 sezonunda mücadele etmişti. Sarı-lacivertlilerin en büyük hayali tekrar Devler Ligi sahnesine çıkmak. Ancak Kanarya’nın bugün Feyenoord ile oynayacağı 3. ön eleme maçı finansal açıdan da önemli. F.Bahçe turu geçerse UEFA’dan 4.29 milyon Euro’luk bonus alacak. Şampiyonlar Ligi’ne kalmanın başlangıç ikramiyesi ise 18.62 milyon Euro.

Bu rakam sadece başlangıç. Televizyon gelirleri, bilet satışları ve ürün satışlarından elde edilen gelirler de eklenince F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılması ile ön elemede elenmesi arasında dağlar kadar fark var.

Kanarya, Feyenoord’a elenirse Avrupa Ligi’ne gidecek ve başlangıç ikramiyesi olarak sadece 4.31 milyon Euro alacak. Bu maçın rövanşı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak.

İŞTE FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

GÖZLER BENFICA'DA!

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u elemesi halinde Nice-Ben fica (22.00) eşlemesinin galibi ile oynayacak. Play-off maçları 19-20 ve 26-27 Ağustos’ta. Kanarya, play-off’a kalırsa ilk maçı Kadıköy’de yapacak.