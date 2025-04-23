TÜİK: 967 bin çocuk işçi var

2017’de 678 bin olan 15-17 yaş çocuk işçi sayısı 2024’te yüzde 42.63 artışla 967 bine ulaştı. Aynı yıllarda çocuk nüfusu ise 3 milyon 849 binden günümüze sadece 41 bin kişi (yüzde 1) arttı.

519’u iş kazasında öldü

Çalışan Çocuklar Bilim ve Eğitim Merkezi Vakfı (FİŞEK) yöneticisi Taner Akpınar’ın verdiği bilgiye göre 2017’den bugüne 519 çocuk iş kazasında hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre çocuk işçi sayısı katlanarak 1 milyona ulaştı.

Suça karışan çocuklar artıyor

Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre 2010’da 83 bin, 2016’da 148 bin, 2024’te ise 284 bin çocuk suça sürüklendi. Yani 14 yıldaki artış oranı yüzde 242.

Uyuşturucu batağı

Çeteler çocuk kullanıyor. Sadece Barış Boyun suç örgütü iddianamesinde 16 çocuk suçlanıyor. Bakanlığın açıkladığı en büyük uyuşturucu operasyonunda yakalanan 600 şüpheliden 110’u çocuktu.