İkinci Cumhurbaşkanı ve 16 yıl 11 ay ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun süre Başbakanlığını yapan İsmet İnönü için özel sergi açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle açılan sergi 25 Mayıs’a kadar açık olacak.

ÜCRETSİZ GEZİLECEK

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Pembe Köşk’te açılan sergi 19 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında her gün 10.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında “Halkın İsmet Paşa’sı” adıyla gezilebilecek. Sergi hem ziyaretçilere hem de okullara ücretsiz.

Sergide; Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak, İnönü’nün komutan, devlet adamı ve siyasetçi olarak yurdun her yanından ziyaretlere ilişkin fotoğraflar bulunuyor. İnönü Vakfı’nın organize ettiği sergide ayrıca Pembe Köşk yaşantısına ilişkin hatıralar, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü’nün kıyafetleri, Özden İnönü’nün küçükken oynadığı bebekleri de yer alıyor. Vakıf yöneticileri, kalabalık gruplar halinde ziyaret gerçekleştirmek isteyenlerin 0312 428 18 41 nolu telefondan randevu almalarını istedi.

MUHAREBE ADIYLA ANILIYOR

Asker, siyasetçi ve devlet adamı olan İsmet İnönü Türkiye’nin 2. cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Dönemi’ndeki ilk başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk genelkurmay başkanı ünvanlarına da sahiptir.

1884 yılında İzmir’de doğan Mustafa İsmet, 1903’te Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn’dan birincilikle mezun olarak Osmanlı ordusuna katıldı. I. Dünya Savaşı’nda Kafkasya ve Filistin cephelerinde savaştı. 1920 yılında Anadolu’ya geçti. Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Vekili (Genelkurmay Başkanı) olarak I. ve II. İnönü muharebelerini kazandı. Büyük Taarruz’a Batı Cephesi Komutanı sıfatıyla katıldı. Mudanya Mütarekesi’nde ve Lozan Antlaşması’nda Türk heyetine başkanlık yaptı ve antlaşmaları imzaladı.

İLK BAŞBAKAN İNÖNÜ

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı oldu. 1934’te, İnönü muharebelerindeki başarılarından dolayı İnönü soyadını aldı. Atatürk’ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938’de cumhurbaşkanı seçildi ve 1950 yılına kadar görev yaptı.