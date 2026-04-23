TBMM Tören Salonu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel görüşmeye açık olduğunu belirterek "Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim” ifadelerini kullandı.

Ancak Özgür Özel, tören sırasında Erdoğan ile karşılaşmadan ve tokalaşmadan salondan ayrıldı.

CHP lideri, Erdoğan ile tokalaşmamasıyla ilgili doğrudan bir değerlendirme yapmazken İstanbul'da programı olduğu için erken ayrıldığını belirtti.

Özel'in Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına rağmen Erdoğan ile temas kurmaması dikkat çekti.

'MİLLET DİK DURMAMIZI BEKLİYOR'

Özel resepsiyondaki sorulara "Millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı ve iktidarı almamızı bekliyor" şeklinde yanıt verdi.

Özel ayrıca, belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar konusunda Mansur Yavaş ile görüştüklerini ve konunun hem belediye başkanları toplantısında hem de Parti Meclisi'nde ele alınacağını belirtti.