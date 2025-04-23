23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nun öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritası oluşturdu. Kırmızı, beyaz kıyafetleriyle 1300 öğrenci ve öğretmenlerinin oluşturduğu koreografi dron ile görüntülendi. Öğrenciler marşlar söyleyip kutlama coşkusu yaşadı.

İzmir'de öğrencilerden hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

İzmir'de ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalan ve tedavi gören çocuklar için gösteri düzenledi.

105 çocuk, Cudi Dağı’nda 105 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’nın zirvesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılı nedeniyle 105 çocuk, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü.

Programda ay yıldızlı uçurtmalar da uçuruldu. Öğrencilerden Mikail Bayar, “Eğer ki bizler bu topraklarda yaşayabiliyorsak Atatürk sayesinde yaşayabiliyoruz” dedi.

Muş'ta polis ekipleri köydeki çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı

Muş'ta polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gittikleri köyde çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Soğucak Ortaokulu idarecilerinin işbirliğiyle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şenliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Soğucak köyüne giden polisler, okulun bahçesinde öğrencilerle mendil kapmaca, kaşıkta yumurta taşıma, balonla bardak taşıma ve sandalye kapmaca oyunları oynadı. Etkinlikte şiirler okuyan öğrencilere Türk bayrağı ve balon dağıtan, hediyeler veren polisler, çocukların 23 Nisan sevincine ortak oldu.

Miniklerden Kilis'te bayraklı gösteri

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda tören yapıldı. Törende öğrenciler gösteri sundu.