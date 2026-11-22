İstanbul’un Avcılar ilçesinde dün öğleden sonra evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki E.A., emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde 23 saat sonra Esenyurt’ta bulundu. Sevindirici haberi alan aile büyük mutluluk yaşadı.

Olay, Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden 16 yaşındaki E.A., 20 Kasım Cuma günü saat 16.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Kızına telefonla ulaşamayan ve endişelenen anne Meryem A., ilk olarak kızının arkadaşlarını ve tanıdıklarını arayarak izini sürmeye çalıştı. Kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayan anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

23 SAAT SONRA ESENYURT'TA BULUNDU

İhbarın ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bu süreçte aile yakınları ve Firuzköy Mahalle Muhtarı Canan Karaköse de sosyal medya platformları ve mahalle gruplarında E.A.’nın fotoğrafını paylaşarak görenlerin yetkililere haber vermesi için çağrıda bulundu.

Endişeli bekleyiş sürerken, basın mensuplarının kayıp haberi yapmak üzere ailenin evine gittiği esnada anne Meryem A.’nın telefonu çaldı. Ekiplerden kızının Esenyurt’ta bulunduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen anne ile evdeki yakınları sevinç gözyaşlarına boğularak birbirine sarıldı. Aile bireyleri, E.A.’yı teslim almak üzere polis merkezine hareket etti.

'SAĞ SALİM BULUNDUĞU İÇİN MUTLUYUZ'

Genç kızın bulunması için mahalle genelinde seferberlik başlatan Firuzköy Muhtarı Canan Karaköse, sevindirici gelişmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün saat 4 sularında kendisi evden çıkıyor. Bana da kızımızın kaybolduğu ihbarı geldi. Biz de gruplarımızda paylaştık, sağ olsun vatandaşlarımız, komşularımız konuyla alakalı paylaşımlar da yaptılar. 24 saat olmadan sevindirici haberi hep birlikte aldık, kızımız bulundu. Şu anda ailesi de onu almaya gitti. Kızımız Esenyurt'ta, şu anda durumu iyi olduğu haberini de aldık. Sağ salim bulunduğu için mutluyuz. Komşularımızla beraber haberi de alınca çok mutlu olduk. Allah bir daha böyle acılar, kayıplar göstermesin. Çocuklarımız sağlıklı, mutlu ortamda büyüsünler."