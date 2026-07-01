Merkür’ün geriye doğru hareketi, astrolojide genellikle gözden geçirme, içe dönüş ve geçmişi yeniden değerlendirme dönemi olarak yorumlanır. Bu süreçte Merkür’ün iletişim, yazışmalar, anlaşmalar ve insan ilişkileri üzerindeki etkisinin daha “karmaşık” hissedildiği düşünülür.

Bu nedenle bazı kişiler, bu dönemlerde iletişimde beklenmedik gelişmeler yaşadıklarını fark eder. Uzun süredir görüşmedikleri insanların yeniden ortaya çıkması, eski partnerlerden mesajlar gelmesi ya da geçmişe dair duyguların yeniden gündeme gelmesi gibi gelişmeler yaşarlar.

GEÇMİŞİN YENİDEN GÜNDEME GELMESİ NEDEN OLUR?

Astrolojik yorumlara göre Merkür retrosu, yarım kalmış konuların tekrar görünür hale geldiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Özellikle tamamlanmamış konuşmalar, kapanmamış duygusal süreçler ve netleşmemiş ilişkiler bu dönemde yeniden hatırlanabilir.

Bu süreçte insanlar daha sık geçmişi düşünme eğiliminde olabilir. Eski mesajlara, fotoğraflara bakabilir ve geçmişte alınan kararları yeniden sorgulayabilir. Öte yandan bu durum her zaman gerçek bir “geri dönüş isteği” anlamına gelmez. Çoğu zaman bu, duygusal olarak çözülmemiş meselelerin zihinde yeniden işlenmesi şeklinde yorumlanır.

ESKİ SEVGİLİ TEKRAR YAZDIYSA NE DÜŞÜNÜLMELİ?

Astrolojik yorumlarda bu tür durumlarda acele karar verilmemesi gerektiği vurgulanır. Geçmişten biri yeniden iletişime geçtiğinde, kişinin kendine bazı sorular sorması önerilir:

Bu ilişki neden o dönemde sona erdi?

O zamandan bugüne gerçekten ne değişti?

Bu bir yeniden başlama isteği mi, yoksa sadece nostalji mi?

Aynı döngünün tekrar yaşanma ihtimali var mı?

Bu sorular, duygusal yoğunlukla verilen ani tepkilerin önüne geçmek için bir çerçeve sunar.

DUYGUSAL KARARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzman görüşlerine göre Merkür retrosu döneminde insanlar duyguların etkisiyle daha hızlı kararlar verebilir ve bu kararlar sonradan yeniden değerlendirilebilir. Bu yüzden özellikle ilişkilere dair adımlarda temkinli olunması gerektiği ifade edilir. Bu süreçte verilen sözler, yapılan başlangıçlar ya da bitirme kararları daha sonra farklı bir bakış açısıyla sorgulanabilir.

ESKİ İLİŞKİLERİ YENİDEN BAŞLATMAK DOĞRU MU?

Merkür retrosu, bir ilişkinin kesinlikle başarısız olacağı anlamına gelmez. Ancak astrolojik bakışa göre bu dönem, yeni başlangıçlar için acele edilmemesi gereken, daha çok değerlendirme ve gözlem sürecidir.

Bu nedenle 23 Temmuz’a kadar ilişkilerde dürtüsel adımlar atmaktan, hızlı kararlar vermekten ve geçmiş duygularla hareket etmekten kaçınılması önerilir. Bazen geçmişten gelen kişiler, bir ilişkiyi yeniden başlatmak için değil, kapanmamış bir konunun tamamlanması için yeniden ortaya çıkabilir.