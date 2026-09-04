Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri dışında, öğrencilerin öğrencim ücretlerine belirlenen artış tavanının üzerinde zam yaparak mağduriyete neden oldukları değerlendirilen 23 vakıf üniversitesi hakkında Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı.



ÖĞRENCİLERE FAHİŞ ZAM TUZAĞI



Çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine yetkililerin harekete geçtiği öğrenilirken, üniversitelerin özellikle ilk yıllarda öğrencileri kurumlarına gelmeye ikna etmek için uygun fiyat politikası uyguladığı, üniversiteye başlayan ve eğitimine devam etmek zorunda kalan öğrencilerin sonraki yıllarda fahiş zamlarla karşı karşıya kaldığı belirlendi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtildi. Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek"







