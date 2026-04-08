Yeni bölüm fragmanıyla konuşulan A.B.İ dizisinde, başroller arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun sahnesi öne çıktı. İkili arasındaki yakınlaşma, sosyal medyada tartışma yarattı.

DOĞAN ÇAĞLA ARASINDA YAKINLAŞMA

13. bölüm fragmanında yer alan sahnede, Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan adlı karakterin Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Çağla karakterine yakınlaştığı anlar dikkat çekti.

KİMİLERİ RÜYA SANDI

Daha önce aralarındaki yaş farkıyla da konuşulan ikilinin bu sahnesi, izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı izleyiciler bu sahnenin bir rüya olduğunu öne sürdü.

Bazı izleyiciler sahneye tepki gösterirken, bazıları ise bunun bir dizi gereği olduğunu savundu. Yeni bölüm öncesi yaşanan bu tartışma, diziye olan ilgiyi artırdı.

Gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

''Hemen salı gelse keşke''





''Rol icabı, herkes görevini yapsın, altı üstü dizi''





''Bir tane dizimiz vardı onun da tadını kaçırdınız''





''Çağla Doğan yakınlaşması var, Doğan içeriden çıkıyor''





''Öpüşme sahnesini bekleyenler kendinize gelin, aradaki yaş farkından haberiniz yok herhalde''





''Yakınlaşma sahnesini biri basacak bence''

YAŞ FARKI ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Ekim ayında bir davette görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu rol arkadaşıyla aralarındaki yaş farkına şu yanıtı vermişti:

“Hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Hikayeye dair bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Hikayeyi bir görelim, sonra sorarsınız.”