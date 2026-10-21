Kütahya Merkez’e bağlı Börekçiler Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi’nde aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen K.Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. OLAY YERİNDEN KAÇTI Tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine şüpheli, pompalı tüfekle K.Ö.’ye ateş açtı. Saldırgan olayın ardından olay yerinden kaçtı. YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.Ö., ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Silahlı saldırının ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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