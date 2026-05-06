Kırsal Durak kırsal Mahallesi’nde yaşayan ve 2 yıllık diş teknisyenliği eğitimini tamamladıktan sonra KPSS'ye hazırlanan Nur Çakmak, ağabeyi Mustafa Çakmak ile birlikte fırtınadan korunmak için araçlarını bir binanın altına çekerek beklemeye başladı. Bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısında güneş enerjisine bağlı su deposu, otomobilin üzerine düştü. Kazada Nur Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Çakmak ise yara almadan kurtuldu. Otopsi işlemleri tamamlanan Nur Çakmak’ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Birecik ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde getirildi. Burada kılınan namazın ardından Çakmak’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

