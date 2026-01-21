7 yaşında annesini kanser hastalığından, 23 yaşında ise babasını geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden 1994 Miss Turkey birincisi, oyuncu Pınar Altuğ, babasının ölüm yıl dönümünde Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babasının fotoğrafının altına "Seni çok özledim baba" diye yazdı.

Henüz lise öğrencisiyken modellik yapmaya başlayan Pınar Altuğ, 1994 yılında katıldığı Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçildi ve adını duyurmayı başardı.

1995 yılında magazin programı sunucusu olarak televizyonlara çıkmaya başlayan Pınar Altuğ, 2000 yılındaki Kurt Kapanı ile ilk kez filmlerde boy gösterdi.

Çoğumuzun Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile tanıdığı oyuncu, kızı Su ve eşi Yağmur Atacan'la mutlu bir hayat sürüyor.