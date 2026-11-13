Adana'da jandarma ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi M.M.'yi, saklandığı dairede banyo kapısının arkasında yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.'nin Yüreğir ilçesindeki bir akrabasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 katlı binadaki 2 daireyi aradı ancak hükümlüyü bulamadı. Binadakiler, giriş kattaki dairenin kapısının kilitli, anahtarının da kayıp olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine kapıyı kırarak daireye giren jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada M.M.'yi banyo kapısının arkasında yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.M., önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.