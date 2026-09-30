ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Ulusal Hispanik Mirası Ayı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD askerlerinin Irak’tan tamamen çekildiğini açıklarken, İran’la devam eden savaş hakkında da dikkat çeken mesajlar verdi.

'MEMNUNİYET DUYUYORUM'

Trump, Irak’taki son Amerikan askerlerinin ülkeden ayrıldığını belirterek, uzun yıllardır devam eden askeri varlığın artık sona ermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

ABD’nin Irak’a IŞİD tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla girdiğini ve bu hedefe ulaşıldığını savunan Trump, askerlerin ülkelerine dönmesinin gecikmiş bir karar olduğunu ifade etti.

‘IRAK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL’

Irak’ın geçmişten farklı bir noktada olduğunu söyleyen Trump, Başbakan Ali ez-Zeydi hakkında da olumlu ifadeler kullandı. Ez-Zeydi’yi “harika bir adam” olarak nitelendiren Trump, Irak Başbakanı ile gurur duyduğunu ve başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

İRAN MESAJI: ‘BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ’

Trump’ın konuşmasında İran da önemli bir yer tuttu. İran’la yaşanan savaşta yakın zamanda yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyleyen ABD Başkanı, Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, İran’ın durumunun son derece kötü olduğunu öne sürerek, “Bu savaşı öyle ya da böyle bir şekilde hızlıca kazanacağız” dedi.

Hürmüz Boğazı konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bölgedeki kontrolün ABD’de olduğunu savundu. Trump ayrıca son dönemde boğaz üzerinden yüksek miktarda petrol taşınmasının sağlandığını belirtti.

ABD’NİN IRAK MİSYONU RESMEN SONA ERDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 30 Eylül’de Erbil Hava Üssü’ndeki Amerikan askerleri ve ekipmanlarının çekilmesinin tamamlandığını ve Irak’taki “Inherent Resolve” operasyonunun sona erdiğini duyurdu.

Pentagon da ABD ve koalisyon güçlerinin Irak’taki askeri misyonunun sona erdiğini açıklarken, sürecin Irak’ın güvenlik sorumluluğunu daha fazla üstleneceği yeni bir döneme geçiş anlamına geldiğini bildirdi. ABD’nin Iraklı güvenlik güçlerine belirli alanlarda eğitim ve istihbarat desteğini sürdüreceği belirtildi.

IRAK’TAKİ 23 YILLIK ABD VARLIĞI SONA ERDİ

ABD’nin Irak’taki askeri varlığı, 2003 yılında Saddam Hüseyin yönetimini devirmek amacıyla gerçekleştirilen işgalle başladı. ABD birlikleri 2011’de ülkeden çekilmiş, ancak IŞİD'in 2014’te geniş alanları ele geçirmesinin ardından yeniden Irak’a konuşlanmıştı.

30 Eylül 2026 itibarıyla Erbil’den son birliklerin ayrılmasıyla ABD’nin Irak’taki askeri misyonu resmen tamamlandı. Operasyonun sona ermesiyle birlikte Irak’ın güvenlik sorumluluğunun ağırlıklı olarak ülkenin kendi güvenlik güçlerine geçtiği yeni bir dönem başladı.