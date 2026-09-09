Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro banknotlarının tasarımını tamamen yenilemek amacıyla başlattığı çalışmalarda karar aşamasına geçti. Banka, yeni banknot serisi için hazırlanan 10 final projesini kamuoyuna sunarak Avrupa genelinde bir halk anketi başlattı. 5 ile 200 euro arasındaki tüm küpürleri kapsayan tasarımlar için yürütülen oylama sürecinde sona yaklaşılıyor.

İKİ ANA TEMA ÖNE ÇIKIYOR

Yeni serinin grafik tasarımları iki temel tema etrafında şekillendirildi: "Avrupa Kültürü ve Bilimi" ile "Nehirler ve Kuşlar".

Kültür ve Bilim Teması: Sanat, müzik, edebiyat ve bilim motiflerinin işlendiği bu grupta; 20 euroluk banknotta yer alan Nobel Ödüllü bilim insanı Maria Sklodowska-Curie’nin yanı sıra Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi isimlerin portreleri yer alıyor.

Nehirler ve kuşlar teması: Doğanın çeşitliliğini ve dayanıklılığını simgeleyen bu grupta Avrupa’nın nehirleri, kuş türleri ve peyzajları tasvir ediliyor. Banknotların arka yüzünde ise Avrupa Birliği kurumlarının görsellerine yer veriliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, euro banknotlarının sadece bir ödeme aracı değil, Avrupa'nın en somut sembollerinden biri olduğunu belirterek, yeni tasarımların ortak kimliği güçlendireceğini ifade etti.

NİHAİ KARAR YIL SONUNDA VERİLECEK

ECB Yönetim Konseyi'nin yeni banknot tasarımlarına ilişkin nihai kararını yıl sonunda açıklaması bekleniyor. Karar; yarışma jürisinin raporları, teknik değerlendirmeler ve kamuoyu anketlerinin sonuçları doğrultusunda şekillenecek. Seçilen tasarımlar, test ve üretim süreçlerinin ardından önümüzdeki yıllarda kademeli olarak dolaşıma sokulacak.

Yeni serinin, sahtecilikle mücadele kapsamında gelişmiş güvenlik unsurlarıyla donatılacağı kaydedildi. Ayrıca banknotların görme engelliler için erişilebilirliğinin artırılması, daha dayanıklı ve çevre dostu malzemelerle üretilmesi hedefleniyor. Mevcut euro banknotları ise yenileriyle birlikte dolaşımda kalmaya devam edecek ve zamanla piyasadan çekilecek.

23 YIL SONRA EKSİKSİZ OLARAK DEĞİŞTİRELECEK

2002 yılında nakit olarak kullanılmaya başlanan euronun 23 yıllık tarihinde ilk kez tüm banknot serisinin tasarımı eksiksiz olarak değiştiriliyor. Ocak 2025'te duyurulan bu yenileme sürecinde, Temmuz 2025'te 20 euroluk banknotta yer alacak Maria Sklodowska-Curie'nin isminin yazılış biçimi nedeniyle Polonya ve Fransa arasında görüş ayrılıkları yaşandığı basına yansımıştı.