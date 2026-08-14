2003-2004 yılları arasında ekranlara gelen “Lise Defteri” dizisinin sevilen oyuncuları Emre Altuğ ve Ece Erken, yıllar sonra yeniden buluştu. Dizide Kerim ve Nil karakterlerini canlandıran ikili, Çeşme’de bir araya gelerek nostalji dolu bir kareye imza attı. Ece Erken’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

23 YIL SONRA AYNI KAREDE

Ece Erken, Emre Altuğ ile yıllar sonra verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Erken, fotoğrafın altına “2003’ten bu yana... 23 yıl geçmiş” notunu düştü.

İkilinin yıllar önceki dizi dönemlerini hatırlatan pozu, “Lise Defteri” hayranlarından da yoğun ilgi gördü.

“HAYAT DEFTERİ” NOTUYLA PAYLAŞTI

Ece Erken, nostaljik buluşmadan bir başka kareyi ise “2026: Hayat Defteri” notuyla yayınladı. Paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

23 yıl önce aynı dizide rol alan Erken ve Altuğ’un yıllar sonraki buluşması, sosyal medyada geçmişe duyulan özlemi yeniden gündeme taşıdı.

“LİSE DEFTERİ” HAYRANLARINI MAZİYE GÖTÜRDÜ

2003 yılında yayın hayatına başlayan “Lise Defteri”, gençlik dizileri arasında dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olmuştu. Emre Altuğ ve Ece Erken de dizideki Kerim ve Nil karakterleriyle hafızalarda yer etmişti.

Yıllar sonra aynı karede buluşan ikili, bu kez dizinin değil, gerçek hayatın “Hayat Defteri”ne nostaljik bir not düştü.