

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi’nin bir bölümü, 2003 yılında Yamula Barajı’nın yapılmasıyla sular altında kaldı. Mahalle sakinlerinin büyük bölümü bölgeden ayrılırken, 73 yaşındaki Abdullah Özdemir köyünü terk etmeyen az sayıdaki kişiden biri oldu.

CAMİNİN TEMİZLİĞİNİ 23 YILDIR AKSATMIYOR

1990 yılında çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonucu diz altı protez kullanan Özdemir, 1962 yılında yapılan Taşhan Büyük Camisi’nin bakımını gönüllü olarak üstlendi. İlerleyen yaşına ve engeline rağmen 23 yıldır camiyi temizleyen Özdemir, ibadethaneyi süpürüyor, tozunu alıyor ve çevresindeki düzenlemelerle ilgileniyor.

Zaman zaman camide Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden Özdemir, mahallede kış aylarında yalnızca birkaç kişinin kaldığını belirtti.

“BURADA DOĞDUM, BURADA ÖLECEĞİM”

Çocukluğu ve gençliğinin Taşhan’da geçtiğini anlatan Özdemir, mahallenin kendisi için taşıdığı "Burada doğdum, burada öleceğim. Buradan da mezara gideceğim. Burası benim vatanım" sözleriyle anlattı.

Yamula Barajı’nın yapılmasının ardından komşularının mahalleyi terk ettiğini belirten Özdemir, kendisinin ise temiz havasının sağlığına iyi gelmesi nedeniyle burada yaşamaya devam ettiğini söyledi.

“CAMİMİZİ YOK ETMEYE ÇABALIYORLAR”

Gençlik yıllarında din eğitimi aldığı caminin zarar görmemesi için çaba gösterdiğini anlatan Özdemir, mahalledeki diğer caminin de zarar gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Camimizi rahat bırakmıyorlar, yok etmeye çabalıyorlar. Mahallede 2 camimiz var diğeri uzak tarafta olduğu için camlarını kırıp zarar vermişler. Bu cami yakında olduğu için buraya fazla dokunamıyorlar. Benim başka bir işim yok hem sağlığım hem de camiler için burada bekliyorum. Burası ikinci evim, her gün gelip temizliğini yapıyorum, eksikliklerini gideriyorum. İçimden gelmese bunu yapmam. Camiyi temizlerken ruhumu da temizliyorum. Benim Allah'tan isteğim, birisi çıkıp gelse temizliğini yapsa daha memnun olurum ama yok. Camimizi yok etmeye çabalıyorlar ben de ayakta durdurmaya. Bu ömür bende olduğu müddetçe ayakta tutmaya çalışıyorum."

Özdemir, yıllardır terk edilmiş mahalleye gelen ziyaretçilere de rehberlik ediyor. Yurt içinden ve dışından gelenlere Taşhan’ın geçmişini ve tarihi hakkında bilgi veren Özdemir, caminin bakımını gönüllü olarak sürdürmeye devam ediyor.