Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında henüz 24 yaşındayken kayıplara karışan ve 23 yıldır kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul dosyasında, imam nikâhlı eski eşi Talip Musacalı'nın savcılık ifadesine yansıyan cinayet iddiası soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Kızı Hülya Yıldız’ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurması ve ortaya atılan iddiaların ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden ele alarak çok yönlü soruşturma başlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Talip Musacalı, kardeşi Metin Musacalı’nın Elife Doğrul’u öldürdüğünü ve yanında çalışan Muhammet Baycur ile birlikte Söke Ovası’nda bir noktaya gömdüğünü ileri sürdü. Musacalı'nın anlatımları, doğrudan bir suç itirafı değil, kardeşine yönelik bir cinayet isnadı olarak kayıtlara geçti.

"MERSİN'E GÖNDERECEĞİM DİYE ALDI, BİR DAHA HABER ALAMADIM"

Talip Musacalı ifadesinde, Doğrul'un kaybolmasından önce aralarında bir tartışma yaşandığını belirtti. Tartışmanın ardından kardeşi Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'u evden alıp Mersin'e göndermek üzere ayrıldığını, o andan itibaren kadından haber alamadığını savunan Musacalı, cinayet ve gömülme iddiasını sonradan öğrendiğini iddia etti.

ÜÇ İLDE OPERASYON: 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın, İzmir ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda aralarında cinayet iddiasının odağındaki Metin Musacalı, Türkeş Musacalı, Meral Musacalı, Ömer Kan, Muhammet Baycur, Ufuk Koluçolak ve Serap Gezer'in bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

ÇAMURLU KIYAFETLER VE İKİ VALİZ İDDİASI

Dosyada yer alan tanık ifadelerinden Meral Musacalı da olay gecesi Metin Musacalı'nın eve iki valizle, kıyafetleri çamur içinde geldiğini, kendisinden sobayı yakmasının istendiğini ve sabahında küllerin şüpheli şekilde temizlendiğini öne sürmüştü. Suçlamaların odağındaki Metin Musacalı ise olayla ilgisi olmadığını savunarak iddiaları reddetti.

Elife Doğrul’un cansız bedeninin bulunduğuna veya cinayete ilişkin adli makamlarca kesinleşmiş bir açıklamaya henüz ulaşılamazken, gözaltındaki 7 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.