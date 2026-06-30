Brezilya'nın Mato Grosso eyaletine bağlı Nobres kentinde yer alan ve nadir görülen mavi sularıyla bilinen Gruta da Lagoa Azul (Mavi Göl Mağarası) için yeniden açılış takvimi belirlendi. Çevre izinlerine ve çalışmaların tamamlanmasına bağlı olan planlama doğrultusunda, sit alanının 2026 yılının son aylarında uluslararası turizm haritasına yeniden kazandırılması hedefleniyor.

MAĞARA NEDEN 23 YIL BOYUNCA KAPALI KALDI?

Gruta da Lagoa Azul, kontrolsüz kullanım nedeniyle ekolojik yapısının zarar görmesi ve ziyaretçi güvenliği riskleri gerekçesiyle 2002 yılında Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) tarafından ziyarete kapatılmıştı. Koruma altındaki devlet parkı sınırlarında yer alan hassas ekosistem, bu kararla birlikte yasal koruma altına alınmıştı.

Resmî yasağa rağmen geçen 23 yıllık süreçte mağaraya yönelik yasadışı ve düzensiz ziyaretlerin devam etmesi, bölgede güvenlik ve çevre sorunlarını sürdürdü. Kaçak turlar düzenleyen rehberler ve turistler hakkında yasal işlemler yapılırken, Mato Grosso yetkilileri koruma standartlarını kalıcı hale getirmek adına resmî bir işletme projesi hazırladı.

YENİDEN AÇILIŞ SÜRECİ VE TURİZM PLANI NASIL İLERLİYOR?

Mato Grosso Çevre Bakanlığı, yürütülen çalışmaların ve çevre ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte mağaranın imtiyaz hakkının verileceğini açıkladı. Nobres Belediyesi ile eyalet hükümeti arasında imzalanan kullanım anlaşması uyarınca, projenin yıl sonuna kadar nihai onayları alması bekleniyor.

Geçmişteki çevre tahribatının tekrarlanmaması için yeni dönemde sıkılaştırılmış bir organize eko-turizm modeli uygulanacak. Kontrollü gözlem teraslarının inşa edileceği mağara çevresinde, ziyaretçi sayısı sınırlandırılacak ve altyapı standartları doğa turizmiyle bilinen Bonito bölgesi seviyesine yükseltilecek.