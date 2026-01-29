Çin, küresel otomotiv lojistiğinde dengeleri değiştirecek devasa bir başarıya imza atarak, tek seferde 10 bin 800 araca kadar taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük otomobil taşıyıcı gemisini (PCTC) resmen hizmete aldı.

Artan küresel sevkiyat talebine yanıt veren bu dev gemi, rekor boyutları ve çevreci teknolojileriyle dikkat çekiyor.

230 METRE UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık 230 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 10,5 metre yapısal drafta sahip olan gemi, Çin’de şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük otomobil taşıyıcısı olma unvanını elde etti. Daha önce bu rekor, 9 bin 500 araç kapasiteli Anji Soundness ve Anji Ansheng gemilerine aitti. LNG çift yakıtlı sistemle donatılan bu yeni dev, Ro-Ro taşımacılığında ölçeği bir üst seviyeye taşıdı.

HYUNDAİ VE KİA'YA ÇALIŞACAK

Gemi, Çin devletine bağlı China State Shipbuilding Corporation (CSSC) bünyesindeki Guangzhou Shipyard International (GSI) tarafından, Güney Koreli taşımacılık şirketi HMM için inşa edildi. Mülkiyeti HMM’ye ait olan geminin ticari operasyonları, Hyundai Motor Group’un küresel lojistik kolu olan Hyundai Glovis tarafından yürütülecek.

Bu dev kapasite, özellikle Hyundai ve Kia markalarının Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına yönelik ihracatında kesintisiz ve güvenli sevkiyat sağlamak amacıyla kullanılacak.

Yaklaşık 90 gemilik filosuyla bilinen lojistik devi HMM, bu teslimatla birlikte uzun süredir ağırlık verdiği konteyner taşımacılığının ardından otomobil taşımacılığı alanına da güçlü bir dönüş yapmış oldu. Çevreci yapısı ve devasa kapasitesiyle bu gemi, küresel araç lojistiğinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.