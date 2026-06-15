ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Justin Miller, internet üzerinden ilanını gördüğü eski bir tekli deri koltuğu 50 dolar (yaklaşık 2 bin 300 TL) ödeyerek satın aldı. Oldukça yıpranmış durumda olan mobilyayı teslim alan Miller, üzerindeki detayları incelediğinde koltuğun sıradan bir parça olmadığını anladı.

ÜNLÜ TASARIMCININ İMZASI DOĞRULANDI

Koltuğun Danimarkalı ünlü tasarımcı Poul Henningsen'e ait olabileceğini düşünen Miller, durumu netleştirmek için İngiliz Sanat Müzayede Evi Sotheby's ile iletişime geçti. Yapılan uzman incelemeleri sonucunda, mobilyadaki Henningsen imzası resmi olarak doğrulandı.

Mobilyanın orijinal derisinde ağır hasarlar ve ciddi yıpranmalar bulunmasına rağmen, antikaya ilgi gösteren koleksiyonerler henüz resmi süreç başlamadan Miller'a 28 bin dolarlık doğrudan bir teklif sundu.

AÇIK ARTIRMADA REKOR FİYATA SATILDI

Gelen yoğun ilgi üzerine koltuğu müzayedeye çıkarma kararı alan Miller, açık artırmayı 30 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 388 bin TL) taban fiyattan başlattı. Koleksiyonerler arasında yaşanan teklif yarışı, fiyatın kısa sürede katlanmasını sağladı.

Müzayede sonunda Poul Henningsen imzalı hasarlı koltuk, 85 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 933 bin TL) bedelle alıcı buldu. Miller, sadece 50 dolara mal ettiği ikinci el mobilyadan sıra dışı bir kar elde ederek satışı tamamladı.