Tüm bu süre boyunca milyonlarca dolar harcandı, gelişmiş sondaj sistemleri kullanıldı ve çok sayıda tünel açıldı. Ancak araştırmacılar şimdiye kadar yalnızca gizemi daha da büyüten tarihi kalıntılar, eski madeni paralar ve çeşitli yapay yapı izleri bulabildi. Adanın altında gerçekten büyük bir hazine bulunup bulunmadığı ise hâlâ bilinmiyor.

HER ŞEY 1795 YILINDA BAŞLADI

Efsaneye göre 1795 yılında Daniel McGinnis isimli bir genç, adada zemindeki büyük bir çöküntüyü fark ederek iki arkadaşıyla birlikte kazmaya başladı. Kazı ilerledikçe yaklaşık her 3 metrede bir meşe kütüklerinden yapılmış platformlarla karşılaşıldığı anlatılıyor. Daha sonraki yıllarda bölge "Money Pit" (Para Çukuru) adıyla anılmaya başlandı ve korsan hazinelerinden Tapınak Şövalyeleri'ne kadar uzanan sayısız teori ortaya atıldı.

1800'lü yıllardan itibaren adaya çok sayıda şirket ve yatırımcı geldi. Buharlı pompalar, dev sondaj makineleri ve modern jeofizik ekipmanları kullanılmasına rağmen kazılar sürekli su baskınları ve çökmeler nedeniyle sekteye uğradı. Bazı araştırmacılar bunun denize bağlanan yapay su tünellerinden kaynaklandığını öne sürerken, bazı bilim insanları ise doğal jeolojik oluşumların bu duruma yol açmış olabileceğini düşünüyor.

MİLYONLARCA DOLAR HARCANDI, GİZEM SÜRÜYOR

Bugüne kadar Oak Island'daki aramalar için 50 ila 100 milyon dolar arasında harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Arayış sırasında altı kişi hayatını kaybederken, adaya ilişkin bir efsaneye göre hazinenin ortaya çıkabilmesi için yedi kişinin ölmesi gerekiyor. Bu inanışın doğruluğunu destekleyen herhangi bir kanıt bulunmasa da hikaye, Oak Island'ın en çok konuşulan gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Son yıllarda History Channel'da yayınlanan The Curse of Oak Island belgesel dizisiyle ilgi yeniden arttı. Lagina kardeşlerin yürüttüğü kazılarda 16. yüzyıla tarihlenen madeni paralar, kurşun haç, metal objeler ve çeşitli yapı kalıntıları ortaya çıkarıldı. Ancak bugüne kadar adada efsanelere konu olan büyük hazineyi doğrulayacak kesin bir bulgu elde edilemedi.