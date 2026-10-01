Enagás tarafından geliştirilecek hatlar; ülkenin güneyi, kuzeyi ve doğusundaki büyük hidrojen üretim projelerini sanayi bölgelerine bağlayacak. Böylece üretilen hidrojenin fabrikalara ve diğer büyük tüketicilere boru hatları üzerinden taşınmasının altyapısı oluşturulacak. İlk hatlar aynı zamanda İspanya'yı ilerleyen dönemde Avrupa'nın hidrojen ağına bağlaması planlanan H2Med koridorunun gelişmesine katkı sağlayacak.

234 KİLOMETRELİK DÖRT HAT KURULACAK

İlk aşamada birbirinden farklı dört boru hattı bulunuyor. Huelva ile Aznalcázar arasında 59 kilometre, Caspe ile Tivissa arasında 75 kilometre, Tivissa ile Tarragona sanayi bölgesi arasında 62 kilometre, Muskiz ile Arrigorriaga arasında ise 38 kilometrelik hat kurulması planlanıyor.

Bu dört hattın toplam uzunluğu yaklaşık 234 kilometreye ulaşıyor. Yatırım tutarı ise 388,8 milyon euro olarak hesaplanıyor. Hatların üç büyük hidrojen projesine hizmet vermesi planlanıyor.

Bunlardan ilki Huelva'daki 300 megavatlık Onuba projesi. Bu projeye bağlanacak 59 kilometrelik hattın maliyetinin 95,7 milyon euro olması bekleniyor. Teruel'deki 500 megavatlık Catalina projesi için toplam 137 kilometrelik iki ayrı hat planlanırken bunların maliyeti yaklaşık 225 milyon euroyu bulacak. Vizcaya'daki 100 megavatlık Petronor projesine hizmet verecek 38 kilometrelik bölüm için ise 68 milyon euroluk yatırım öngörülüyor.

İŞLEMLER HIZLANDIRILACAK

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı (MITECO), dört hattın idari sürecini acil prosedürle yürütme kararı aldı. Böylece normal idari sürelerin yarıya indirilmesi hedefleniyor. Çevresel etki değerlendirmeleri ise aynı şekilde devam edecek ve her hat ayrı ayrı onay almak zorunda olacak.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından boru hatlarının inşasının, bölüme göre 8 ay ile 1 yıl arasında sürmesi öngörülüyor.

Bu dört hat, planlanan çok daha büyük hidrojen ağının yalnızca ilk bölümlerini oluşturuyor. Enagás'ın ilerleyen aşamada gelecekteki ana hidrojen şebekesini meydana getirecek diğer hatlar için de idari izin başvurusunda bulunması bekleniyor. Amaç, farklı bölgelerde üretilecek yenilenebilir hidrojeni büyük sanayi merkezlerine taşıyacak ve daha sonra Avrupa'daki hatlarla birleşecek geniş bir altyapı oluşturmak.