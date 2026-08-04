Almanya'da onlarca yıldır sürdürülen potasyum madenciliği faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kaya tuzu atıkları, ülkenin en sıra dışı yapay coğrafi şekillerinden birini oluşturdu. "Kali Dağı" veya halk arasındaki adıyla "Monte Kali", kilometrelerce uzaktan görülebilen beyaz silüetiyle sanayi atığı depolama alanından turistik bir gözlem noktasına dönüştü.

DEV TUZ DAĞI NASIL YAPILDI

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Heringen kentinde yer alan dağ, potasyum üretimi sırasında ayrıştırılan sodyum klorür ve mineral atıklarının 1954 yılından itibaren bu alanda biriktirilmesiyle oluştu. K+S kimya şirketi tarafından işletilen maden sahasında biriken kütlenin 125 milyon ila 236 milyon ton arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bu miktar yaklaşık 23 bin 600 Eyfel Kulesi'nin ağırlığına denk gelirken, yapının kapladığı alan ise 114 futbol sahasını aşarak 100 hektara yaklaşıyor. Üst platosu deniz seviyesinden 500 metre yüksekte bulunan devasa yapının en yüksek noktası ise 530 metreye ulaşıyor.

THÜRİNGEN BÖLGESİNDEKİ BU DAĞ HANGİ MANZARALARI SUNUYOR?

Thüringen eyaleti sınırına oldukça yakın bir konumda bulunan Kali Dağı, tarihi ve coğrafi açıdan da önem taşıyor. Eski Doğu ve Batı Almanya iç sınır hattında yer alan yapı, günümüzde bölgenin en yüksek seyir noktalarından biri olarak hizmet veriyor.

Rehberli turlar eşliğinde yaklaşık 15 dakikalık bir tırmanışla zirveye ulaşan ziyaretçiler; Werra Vadisi'ni, Rhön dağlık bölgesini ve Thüringen Ormanı'nı kapsayan geniş bir panoramik manzarayı gözlemleme imkanı buluyor.

"MONTE KALİ" VE "KALİMANJARO" İSİMLERİ NEREDEN GELİYOR?

Bölge sakinleri tarafından Almanca potasyum tuzu anlamına gelen "Kalisalz" kelimesinden türetilen "Monte Kali" ve "Kalimanjaro" takma adları, yapının resmi kimliğinin önüne geçti.

Uçsuz bucaksız bir kar dağını andıran görünümüne rağmen temel bileşimi sanayi tipi kaya tuzu olan alan, madencilik faaliyetlerinin aktif olarak devam etmesine karşın her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor.