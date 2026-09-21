İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Cem Küçük’e yönelik ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu ortaya çıktı. İncelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi.

Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.

Cem Küçük (Solda) - Serdar Özyurt (Sağda)

499 AYRI İŞLEM

İşlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Raporda bu miktarların gazetecilik faliyetleriyle örtüşmediği belirtildi. Sarıkaya’nın kripto varlıklarının incelemesinde hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para geldiği tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.

Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği ortaya çıktı.