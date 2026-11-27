2026 yılının Dünya'ya en yakın dolunayı, aralık ayında gökyüzünü aydınlatacak. “Soğuk Ay” olarak adlandırılan dolunay, 24 Aralık'ta en parlak evresine ulaşacak. Dünya'ya yaklaşık 356 bin 740 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek gökyüzü olayı, Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olarak gösterilen aralık dolunayı için geri sayım başladı. 23 Aralık'ta ABD Doğu Saati'yle 20.28'de tam dolunay evresine ulaşacak olan Ay, Türkiye saatiyle 24 Aralık Perşembe günü 04.28'de en yüksek aydınlanma seviyesine gelecek.

Ay'ın Dünya'ya yaklaşık 356 bin 740 kilometre uzaklıkta bulunması, bu dolunayı 2026 yılının en yakın dolunayı yapacak. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna geldiği sırada dolunay evresinde bulunması ise süper Ay olarak tanımlanıyor.

SÜPER AY NORMAL DOLUNAYDAN DAHA BÜYÜK GÖRÜNECEK

Ay'ın Dünya'ya yaklaşması, gökyüzünde normal dolunaylara kıyasla daha büyük ve parlak görünmesini sağlayacak ancak bu farkın çıplak gözle her zaman kolayca ayırt edilemeyeceği belirtildi. Yapılan tahminlere göre süper Ay, ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 7 daha büyük görünebiliyor.

Özellikle Ay'ın ufuktan yeni yükseldiği saatlerde etkileyici görüntüler ortaya çıkabilecek. Ay'ın binalar, ağaçlar ve dağlar gibi nesnelerle birlikte görülmesi, olduğundan daha büyük algılanmasına neden olabiliyor. Bu durum, Ay yanılsaması olarak bilinen optik bir etkiden kaynaklanıyor.

Ay'ın ufka yakın olduğu sırada sarı, turuncu ve kırmızı tonlarda görünmesi de mümkün. Bu renk değişimi, Ay ışığının atmosferde daha uzun bir yol katetmesi ve mavi ışığın daha fazla saçılmasıyla ortaya çıkıyor.

SOĞUK AY İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Aralık dolunayının “Soğuk Ay” olarak adlandırılması, Kuzey Yarımküre'de bu dönemde etkili olan soğuk hava koşullarıyla ilişkilendiriliyor. İsim, Mohawk halkının geleneklerine dayanıyor ve kışın en soğuk döneminin başlangıcını simgeliyor.

Dolunay için kullanılan bir diğer isim ise “Uzun Gece Ayı”. Bu adlandırma, dolunayın kış gündönümüne yakın gerçekleşmesiyle bağlantılı. Kış gündönümünde Kuzey Yarımküre yılın en kısa gündüzünü ve en uzun gecesini yaşıyor.

KIŞ ALTIGENİ DE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Aralık ayında gökyüzü gözlemcilerini bekleyen tek olay süper Ay olmayacak. Kış gökyüzünün dikkat çekici yıldız oluşumlarından Kış Altıgeni de gözlemlenebilecek.

Sirius, Rigel, Aldebaran, Capella, Pollux ve Procyon yıldızlarının oluşturduğu bu geniş yıldız dizilimi, uygun hava koşullarında görülebilecek. Ancak süper Ay'ın güçlü ışığı, daha sönük yıldızların fark edilmesini zorlaştırabilecek.

SOĞUK AY ASTROLOJİDE HANGİ KONULARI GÜNDEME GETİRECEK?

24 Aralık'ta Yengeç burcunda gerçekleşecek Soğuk Ay, astrolojik yorumlarda duygusal güvenlik, aile ilişkileri ve geçmişle yüzleşme temalarıyla ilişkilendiriliyor. Güneş'in Oğlak burcunda bulunmasıyla oluşan Yengeç-Oğlak karşıtlığının, özel hayat ile kariyer hedefleri arasındaki dengeyi gündeme taşıyacağı değerlendirildi.

Astrolojik inanışlara göre bu dönemde aile bağları, ev yaşamı, kişisel sınırlar ve duygusal ihtiyaçlar daha fazla önem kazanabilir. Yarım kalan ilişkilerin ve geçmişten gelen meselelerin yeniden değerlendirilmesi de dolunayın öne çıkan temaları arasında gösteriliyor.

Bilimsel olarak dolunayın burçlar veya insan davranışları üzerinde bu tür etkiler yarattığı kanıtlanmış değil. Bu yorumlar astrolojik inanışlara dayanıyor.