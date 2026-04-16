Dubai'nin simge yapılarından biri olan ve lüksün dünyadaki tanımı olarak kabul edilen Burj Al Arab oteli, çeyrek asırlık hizmet süresinin ardından kapsamlı bir restorasyon süreci için kapılarını 18 ay süreyle ziyarete kapattı.

1999 yılında açılan ve yelken şeklindeki mimarisiyle Dubai silüetinin en ikonik parçası haline gelen ultra lüks tesis, 27 yıllık tarihinin ardından ilk kez bu kadar uzun süreli bir yenileme programına giriyor.

Jumeirah otel zincirine bağlı olan 198 süitli otel; iç mekanlarında kullanılan 24 ayar altın varaklar, binlerce Swarovski kristali ve nadide Statuario mermerleriyle tanınan ihtişamlı mirasını bu süreçle geleceğe taşımayı hedefliyor.

ÜNLÜ MİMAR İŞ BAŞINDA

Restorasyon çalışmalarının başında, Paris’teki ikonik mekanlarda imza atan ve dünyaca ünlü tasarım ödüllerine sahip olan iç mimar Tristan Auer bulunuyor. Auer’in liderliğindeki ekip, yapının kendine özgü iç dekorasyonunu bir sanat eseri titizliğiyle korurken, mevcut prestiji daha da ileriye taşıyacak modern dokunuşlar gerçekleştirecek.

Jumeirah CEO'su Thomas B. Meier, bu adımın otelin mirasını korumak adına yeni bir sayfa olduğunu vurgularken, yenileme kararının geçtiğimiz Mart ayında dış cephede sınırlı bir yangına yol açan talihsiz bir kaza sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.

İRAN FÜZELERİNDEN NASİBİNİ ALMIŞTI

Açıldığı dönemde bir gazetecinin hayranlığı üzerine "yedi yıldızlı otel" yakıştırmasıyla dünya literatürüne giren Burj Al Arab, sunduğu özel uşak hizmeti, lüks Rolls-Royce filosu ve Michelin yıldızlı restoranlarıyla sadece bir konaklama noktası değil, aynı zamanda küresel bir statü sembolü olarak görülüyor.

Dubai'nin alçak binalardan oluşan eski çehresinde devrim niteliğinde bir yükseliş sergileyen yapı, ABD ve İsrail'e misilleme olarak saldırı başlatan İran füzelerinin hedefi olmuştu.