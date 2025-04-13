Yüz felci sonrası yüzünde asimetri oluşan, ağız kenarında kas düşmesi yaşayan Ümmü Gülsüm Cihan, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirdi.
GÖZÜNE ALTIN İMPLANT TAKILDI, BACAKTAN DERİ ALINDI
Yıllarca “Ne oldu?” sorularıyla karşılaşan Cihan, ablasının önerisiyle hastaneye başvurdu. 6 Şubat’ta gerçekleştirilen 5 saatlik ameliyatta, gözüne altın implant takılırken, bacağından alınan deri yamasıyla yüz simetrisi düzeltilmeye çalışıldı.
Ameliyatın ardından 4 gün içinde taburcu edilen Cihan, özgüvenini geri kazandığını ifade etti. “Çocukken ailem hastalığımı anlamadı, oyun sandılar. Doktorlar, hatta hocalar bile çare bulamadı. Gözüm açık uyumak zorunda kaldım, baş ağrılarım hiç dinmedi” diyen Cihan, şimdi geceleri rahat uyumanın ve rüya görmenin mutluluğunu yaşıyor.