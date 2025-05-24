6 yıl önce 24 bin lira borç aldılar, ödeyemedikleri borç katlandı. İstanbul Ataşehir'deki evleri haczedildi, şirket evi satışa çıkardı. 15 gün içinde evin tahliye edilmesini istedi.

Ticaretle uğraşan İbrahim Yürük, 2019 yılında 24 bin liralık kredi borcu vardı. İbrahim Yürük, "27 yaşında evladımızı kaybettik. Üzüntüden şeker, tansiyon derken kısmi felç geçirdim" dedi.

Show TV'nin haberine göre 24 bin liralık borç katlandı. İddiaya göre, şirket "Evin dörtte biri hacizli, tüm borçlarınızı kapatın evi size geri satarız" teklifinde bulundu.

Ev için 6 milyon 300 bin lira değer biçildi, satışa çıkarıldı. Yürük ailesine de 15 gün mühlet verildi.

İbrahim Yürük, "24 bin lira borç 216 bin lira olmuş. 500 bin TL, 1 milyon TL, 2 milyon TL verdik kabul etmediler." dedi. Anne Yürük de ev de kaybettikleri oğlunun hatıraları olduğunu belirterek, "Olacak iş mi ya, en çok evladımın kokusu, hatırası var" dedi.