24 Eylül 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Show TV'de Muhtemel Aşk, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Kanal D'de Beyaz'la Joker, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlanırken, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı'nın tekrarı ekrana geldi.
Gecenin dikkat çeken mücadelesi ise Sevdiğim Sensin ile Güneşin Doğduğu Yer arasında yaşandı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Total kategorisinde Sevdiğim Sensin 5.13 reytingle ilk sırada yer aldı. Güneşin Doğduğu Yer 4.35 reytingle ikinci oldu.
- 1. Sevdiğim Sensin – 5.13
- 2. Güneşin Doğduğu Yer – 4.35
- 6. Halef: Köklerin Çağrısı – 3.30
- 11. Muhtemel Aşk – 2.34
AB REYTİNG SONUÇLARI
AB grubunda ise sıralama değişti. Güneşin Doğduğu Yer 4.26 reytingle zirvede yer alırken, Sevdiğim Sensin 3.96 reytingle ikinci sıraya yerleşti.
- 1. Güneşin Doğduğu Yer – 4.26
- 2. Sevdiğim Sensin – 3.96
- 8. Halef: Köklerin Çağrısı – 2.42
- 10. Muhtemel Aşk – 2.14
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
ABC1 kategorisinde ise yeniden Sevdiğim Sensin ilk sıraya çıktı. Dizi 5.10 reyting alırken, Güneşin Doğduğu Yer 4.72 reytingle ikinci oldu.
- 1. Sevdiğim Sensin – 5.10
- 2. Güneşin Doğduğu Yer – 4.72
- 8. Halef: Köklerin Çağrısı – 2.89
- 9. Muhtemel Aşk – 2.73