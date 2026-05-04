Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında toplam 212 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları ve bu sitelerde para transferine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı ve TOKİ başvurusu temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 127’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.