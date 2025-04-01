Türkiye'deki bazı ilçeler, il statüsü kazanma konusunda büyük beklentiler içerisine girdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 100 bin nüfusun üzerinde olan ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeler, il olma potansiyeli taşıyan yerler arasında yer alıyor.
İl statüsü kazanabilmek için sadece bu coğrafi kriterlerin yeterli olmadığı, ekonomik gelişmişlik, altyapı, stratejik konum gibi faktörlerin de önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.
TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ
TÜİK il statüsü kazanacak ilçeler için belirlediği kriterlerle bu sürecin nasıl işlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu kriterlere göre, sadece nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçeler, il olma sürecine dahil ediliyor. Ayrıca, ilçenin il merkezine 30 kilometreden daha yakın bir mesafede olmaması gerekiyor. Yani, il merkezine yakın ilçeler bu sürece dahil edilmiyor ve 100 bin nüfusun altında kalan yerleşim yerleri de il olma hakkını kaybediyor.
İşte il olması beklenen 24 ilçe;
YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969
MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308
ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755
POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895
KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303
KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642
ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915
ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492
KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849
LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670
CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135
NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000
BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836
ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000
EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700
ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294
FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569
İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498
MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367
SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832
ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000
İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203
TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469
ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891