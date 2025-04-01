Türkiye'deki bazı ilçeler, il statüsü kazanma konusunda büyük beklentiler içerisine girdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 100 bin nüfusun üzerinde olan ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeler, il olma potansiyeli taşıyan yerler arasında yer alıyor.

İl statüsü kazanabilmek için sadece bu coğrafi kriterlerin yeterli olmadığı, ekonomik gelişmişlik, altyapı, stratejik konum gibi faktörlerin de önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ

TÜİK il statüsü kazanacak ilçeler için belirlediği kriterlerle bu sürecin nasıl işlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu kriterlere göre, sadece nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçeler, il olma sürecine dahil ediliyor. Ayrıca, ilçenin il merkezine 30 kilometreden daha yakın bir mesafede olmaması gerekiyor. Yani, il merkezine yakın ilçeler bu sürece dahil edilmiyor ve 100 bin nüfusun altında kalan yerleşim yerleri de il olma hakkını kaybediyor.

İşte il olması beklenen 24 ilçe;

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891