Listede ilçelerin nüfuslarının yanı sıra sanayi, turizm, tarım, ticaret ve bölgesel merkez olma özelliklerine de yer verildi. İl statüsüne geçiş konusunda ise kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ÖNE ÇIKIYOR?

İl olma değerlendirmelerinde nüfusun en az 100 bin olması ve ilçenin bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması öne çıkan kriterler arasında gösteriliyor. Bunun yanında ekonomik yapı, ulaşım imkanları ve ilçenin çevresindeki yerleşimler açısından taşıdığı önem de dikkate alınıyor.

İŞTE İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN 24 İLÇE

Alanya – Antalya: Nüfusu 371 bin 547. Turizm, tarım ve ticaret merkezi olarak öne çıkıyor. Antalya merkeze uzaklığı 140 kilometre.

Tarsus – Mersin: Nüfusu 358 bin 510. Türkiye'nin en eski yerleşimlerinden biri olan Tarsus, sanayi ve tarımsal üretimiyle öne çıkıyor.

Çorlu – Tekirdağ: Nüfusu 306 bin 939. Sanayi ve üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

İnegöl – Bursa: Nüfusu 306 bin. Sanayi ve üretim faaliyetleriyle öne çıkan ilçelerden biri.

Siverek – Şanlıurfa: Nüfusu 277 bin. Yüzölçümü birçok ilden daha büyük olan ilçenin Şanlıurfa merkeze uzaklığı 96 kilometre.

Manavgat – Antalya: Nüfusu 266 bin. Turizm merkezi olan ilçenin nüfusu 266 bini aştı. Antalya merkeze yaklaşık 75 kilometre mesafede.

İskenderun – Hatay: Nüfusu 228 bin. Sanayi tesisleriyle dikkat çeken ilçenin nüfusu 228 bin seviyesinde.

Ereğli – Konya: Nüfusu 158 bin. Tarım ve sanayide gelişmiş ilçenin Konya merkeze uzaklığı 150 kilometre.

Ünye – Ordu: Nüfusu 135 bin 914. Turizm ve tarım faaliyetleriyle öne çıkan ilçenin Ordu merkeze uzaklığı yaklaşık 60 kilometre.

Ergani – Diyarbakır: Nüfusu 141 bin. İl merkezine 56 kilometre mesafede bulunan Ergani, tarım ve hayvancılıkla öne çıkıyor.

Lüleburgaz – Kırklareli: Nüfusu 157 bin. Ekonomik kapasitesi yüksek ilçeler arasında gösteriliyor. Kırklareli merkeze 58 kilometre uzaklıkta.

Nazilli – Aydın: Nüfusu 162 bin. Güçlü tarımsal üretimi ve ekonomik yapısıyla öne çıkıyor.

Cizre – Şırnak: Nüfusu 152 bin. İpek Yolu üzerinde bulunan ilçe, ticari konumuyla dikkat çekiyor.

Bandırma – Balıkesir: Nüfusu 176 bin. Marmara Denizi kıyısındaki Bandırma, sanayi ve liman faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Erciş – Van: Nüfusu 170 bin. Van Gölü kıyısında bulunan ilçenin tarım ve ticaret faaliyetleri öne çıkıyor.

Ereğli – Zonguldak: Nüfusu 173 bin. Demir-çelik ve sanayi faaliyetleriyle öne çıkan ilçeler arasında bulunuyor.

Edremit – Balıkesir: Nüfusu 174 bin. Turizm ve zeytinciliğin önemli merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

Fethiye – Muğla: Nüfusu 177 bin. Turizm merkezlerinden biri olan ilçenin Muğla'ya uzaklığı 125 kilometre.

Yüksekova – Hakkari: Nüfusu 121 bin. Ulaşım ve sınır konumuyla bölgesel önem taşıyan ilçeler arasında.

Midyat – Mardin: Nüfusu 121 bin. Tarihi ve turistik yapısıyla öne çıkan ilçelerden biri.

Polatlı – Ankara: Nüfusu 131 bin. Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Polatlı, tarım faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Elbistan – Kahramanmaraş: Nüfusu 127 bin. İl merkezine 162 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kahta – Adıyaman: Nüfusu 130 bin. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'nın yer aldığı bölgeye yakınlığıyla biliniyor.

Kozan – Adana: Nüfusu 132 bin. Adana il merkezine yaklaşık 64 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

82. PLAKA HANGİ İLÇENİN OLACAK?

Listede 24 ilçenin il olma potansiyeli taşıdığı belirtilse de bu ilçelerden herhangi birinin 82. il olacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İl statüsü verilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.