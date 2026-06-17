Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 32 ayrı suç yapılanmasına yönelik 313 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 197’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 114’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; silah kaçakçılığı, sosyal medya üzerinden sahte yatırım danışmanlığı ilanlarıyla nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve para transferlerine aracılık etme, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, tehdit ve darpla menfaat temini, kamu kurumlarını zarara uğratan dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tütün kaçakçılığı ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 21 milyar 944 milyon lira tutarında işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında 52 taşınmaz, 25 taşınır, 6 kripto cüzdan ve 1.489 banka hesabına tedbir uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonda görev alan jandarma birimleri, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.