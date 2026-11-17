Kasım ayının en kritik gökyüzü olayı olarak gösterilen ve geleneksel olarak "Kunduz Dolunayı" adıyla bilinen doğa olayı, bu yıl Dünya’ya en yakın konumlarından birinde gerçekleşeceği için dev bir Süper Ay olarak sahneye çıkacak. Hem görsel bir şölen sunacak hem de güçlü bir enerji dalgası yaratacak olan bu dolunay, 12 burcu farklı alanlardan etkilese de astronomi ve astroloji çevrelerine göre 3 burç için tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak.

GÖKYÜZÜNDE DEV BULUŞMA: NE ZAMAN VE NASIL İZLENECEK?

2026 yılının Kasım Dolunayı, 24 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 17.53’te zirve noktasına ulaşacak. Dünya’ya yaklaşık 360 bin 700 kilometre mesafede konumlanacak olan Ay, normal dolunaylara kıyasla çok daha büyük ve parlak görünecek. Hava koşullarının açık olduğu bölgelerde Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle izlenebilecek olan Kunduz Dolunayı, gün batımının ardından doğu ufkunda yükselerek gece boyunca gökyüzünü aydınlatacak.

SAAT 17.53'TEN SONRA BU 3 BURÇ FENA SARSILACAK

Tropikal astroloji sistemine göre İkizler burcunun 2 derece 20 dakikasında meydana gelecek dolunay, karşıt konumdaki Yay burcundaki Güneş ile sert bir açı oluşturacak. İletişim, gizli kalmış gerçekler ve ani kararların tetikleneceği bu süreçte en sert darbeyi ve değişimi yaşayacak o 3 burç şöyle sıralanıyor:

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Dolunayın bizzat ev sahibi olan İkizler burçları için "tamam ya da devam" vakti geliyor. 24 Kasım 17.53’ten itibaren kişisel hedeflerinizden ikili ilişkilerinize kadar her alanda maskeler düşecek. Uzun süredir ertelediğiniz hayati kararları aniden alabilir, hayatınızdaki bazı insanlarla yollarınızı kesin olarak ayırabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY

Güneş’in burcunuzda ilerlediği bu dönemde karşıt aksınızda patlayan Süper Ay, doğrudan ikili ilişkilerinizi, evliliğinizi ve iş ortaklıklarınızı hedef alıyor. Beklentilerinizi yeniden sorgulayacağınız, ortaklıklarda iplerin gerilebileceği ve karşılıklı yüzleşmelerin kaçınılmaz olacağı sarsıcı bir süreç kapıda.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Krizler, borçlar ve gizli gündemler evinde gerçekleşecek bu dolunay, Akrep burçlarını finansal ve ruhsal anlamda zorlayabilir. Krediler, ortak gelirler ve maddi paylaşımlar konusunda beklenmedik gelişmeler yaşanırken, kontrolünüz dışında gelişen olaylar sizi köklü bir yeniden yapılanmaya zorlayacak.

DİĞER BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Süper Ay’ın sarsıcı etkisinden diğer burçlar da payını alacak. İşte geri kalan 9 burç için öne çıkan başlıklar:

Koç ve Yükselen Koç: Maddi kaynaklar, bütçe yönetimi ve sürpriz kazanç kapıları gündeminize oturabilir.

Boğa ve Yükselen Boğa: Kazançlar, harcamalar ve kişisel finansal güvence arayışı ön plana çıkacak.

Yengeç ve Yükselen Yengeç: İç dünyanıza dönme, dinlenme ve geçmişten gelen yükleri geride bırakma ihtiyacı artacak.

Aslan ve Yükselen Aslan: Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve geleceğe dair planlarınız hız kazanacak.

Başak ve Yükselen Başak: Kariyer hedefleriniz, iş hayatındaki sorumluluklarınız ve mesleki statünüzle ilgili kritik gelişmeler yaşanabilir.

Terazi ve Yükselen Terazi: Eğitim fırsatları, seyahat planları, yurt dışı bağlantıları ve kişisel gelişim alanlarında yeni adımlar atabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak: İş düzeniniz, günlük sorumluluklarınız ve yaşam alışkanlıklarınızda köklü bir değişim süreci başlayabilir.

Kova ve Yükselen Kova: Aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz, hobileriniz ve sosyal aktiviteleriniz beklenmedik bir hareketlilik kazanacak.

Balık ve Yükselen Balık: Aile içi ilişkiler, ev yaşamı ve gayrimenkul konuları gündeminizin ilk sırasına yerleşebilir.